Weihnachtsgrußwort Dank an „ehrenamtlich und sozial engagierten Bürgerinnen und Bürger“

Landrätin Tanja Schweiger denkt zum Weihnachtsfest vor allem an die, die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich engagieren.

LANDKREIS REGENSBURG In ihrem Grußwort erinnert sie an die positive Entwicklung des Landkreises und erinnert sich an die Menschen, denen sie das Jahr über begegnet ist.

Das Weihnachtsgrußwort von Tanja Schweiger

Ein erfolgreiches Jahr geht für unseren Landkreis zu Ende. Wir konnten einige zukunftsweisende Projekte vorantreiben und auch der neuerliche Bevölkerungszuwachs lässt nur den Schluss zu, dass die Menschen bei uns im Landkreis gerne leben und arbeiten. Diese positiven Entwicklungen sind uns Ansporn und Verpflichtung, die hohen Standards, zum Beispiel in der Bildungsinfrastruktur, weiter zu verbessern.

Woran ich so kurz vor Jahresablauf besonders gerne zurückdenke, sind die Menschen, denen ich begegnet bin. Unabhängig davon, ob es sich um konstruktive Gespräche, Dialoge mit Kindern und Jugendlichen, Unterhaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von Veranstaltungen oder in den Vereinen gehandelt hat – dieser Austausch ist das, was für mich Politik menschlich macht und unheimlich motiviert.

An dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott an alle ehrenamtlich und sozial engagierten Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Einsatz einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft und zum Wohl unseres Landkreises leisten.

Für das Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen schöne Stunden im Kreis Ihrer Familien, Gesundheit und ein gesegnetes neues Jahr!

Ihre Landrätin Tanja Schweiger