SPD-Weihnachtsstand am Backofen Auch die Bürgermeisterin begeisterte die gemütliche Stimmung

Bereits zum dritten Mal hat der SPD-Ortsverein Burgweinting-Harting-Irl zur Weihnachtsfeier am Backofen in Burgweining eingeladen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger und Vereinsmitglieder kamen, um sich gemeinsam mit den Genossen auf Weihnachten einzustimmen.

REGENSBURG Auch die Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ließ sich beim gemütlichen Feuer, Wärme aus dem Backofen und besinnlicher Musik den Glühwein, Würstchen und die Lebkuchen schmecken.

„Wir freuen uns, dass wieder so viele gekommen sind und bei guter Stimmung und interessanten Gesprächen die Stunden hier am Backofen genossen haben“, so SPD-Stadträtin Dagmar Kick und der Vorsitzende Jan Kempinger.

Der Kontakt zu den Bürgern in den Stadtteilen ist dem SPD-Ortsverein und der Stadträtin Dagmar Kick ein besonderes Anliegen.