Die Stadtverwaltung hat am Freitag, 27. Dezember 2019, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Abteilung Bestattungswesen ist erreichbar.

REGENSBURG Die Bürgerbüros Nord und Burgweinting sowie die Stadtbücherei am Haidplatz sind am 27. Dezember geöffnet und am Samstag, 28. Dezember, geschlossen. Die Stadtteilbüchereien sind an beiden Tagen geschlossen.

Ab Montag, 30. Dezember, ist die Verwaltung zu den üblichen Öffnungs- und Dienstzeiten wieder erreichbar.