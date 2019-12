Fortschreibung aus 2018 Mietspiegel 2020 für die Stadt Regensburg wird am 2. Januar 2020 veröffentlicht

Der Mietspiegel 2020 für die Stadt Regensburg liegt jetzt vor. Mit der Anerkennung durch den Regensburger Stadtrat am 15. Dezember 2019 erfüllt er die Voraussetzungen für einen qualifizierten Mietspiegel und gilt ab dem 1. Januar 2020.

REGENSBURG Er ist eine Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels 2018, der auf einer repräsentativen Datenerhebung mit wissenschaftlicher Auswertung beruht. Anwendung fand die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch im § 558 d Abs. 2 mögliche Fortschreibung mit dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten „Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte“. Er ist bei dieser Art der Fortschreibung verbindlich anzuwenden. Den Auftrag dafür erhielten Prof. Dr. Walter Oberhofer und Dr. Bernhard Schmidt (STAT-Plan und Ema-Institut).

Der Mietspiegel der Stadt Regensburg bietet eine Orientierungshilfe zur ortsüblichen Vergleichsmiete am freifinanzierten Wohnungsmarkt in Regensburg. So hat sich die durchschnittliche Nettomiete um 3,3 Prozent gegenüber der letzten Datenerhebung von vor zwei Jahren erhöht und beträgt unabhängig von allen Wohnwertmerkmalen 8,98 Euro pro Quadratmeter.

Veröffentlicht wird der Mietspiegel 2020 am 2. Januar 2020. Er ist ab diesem Zeitpunkt im Internet unter www.regensburg.de zu finden. Ab Mitte Januar steht neben dem Mietspiegel ein Mietenrechner zur Verfügung, mit dem die Bürgerinnen und Bürger die ortsübliche Miete selbst errechnen können.

Die gedruckte Version des Mietspiegels 2020 kann beim Amt für Stadtentwicklung, Minoritenweg 10, Zimmer 3.119 eingesehen und sowohl hier als auch in den Bürgerbüros für zwei Euro erworben werden.