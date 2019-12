„Arena Regensburg“ als Übergangslösung Nach der Absage von Continental – bisher kein Sponsor für die Fußball-Arena in Sicht

(Foto: Ursula Hildebrand)

Für die Regensburger Fußball-Arena, in der der Zweitligist SSV Jahn Regensburg seine Heimspiele bestreitet, ist immer noch kein neuer Sponsor in Sicht. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt am Freitag, 20. Dezember, dem Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern/Oberpfalz).