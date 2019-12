Kaffee als Weihnachtsüberraschung Bescherung bei der Neutraublinger Tafel – Bürgermeister bringt hundert Päckchen Kaffee mit

(Foto: Stadt Neutraubling/Zimmer)

Am letzten Ausgabetag vor Weihnachten besuchte Neutraublings Bürgermeister Heinz Kiechle das Team der Tafel. Für die „Kunden“ der Einrichtung brachte er hundert Päckchen Kaffee mit. Die Tafel ist eine günstige Lebensmittel-Anlaufstelle für finanziell benachteiligte Bürgerinnen und Bürger. Dank der Spendenbereitschaft zahlreicher Firmen und Geschäfte aus Neutraubling und der näheren Umgebung kann das Team um Gerda Stärk jeden Donnerstag in den Räumen des St.-Gunther-Heims frische und haltbare Lebensmittel für den symbolischen Preis von einem Euro an ihre Kunden verteilen.