Mitsprache wird endlich gestärkt Freie Wähler setzen sich durch – Studierendenvertretung auf Landesebene wird festgeschrieben

(Foto: Lev Dolgachov/123rf.com)

Hochschulen sind die Kaderschmieden Bayerns – Studierende eignen sich dort nebst fachlicher Expertise auch gesellschaftlich verantwortungsvolles Handeln an. Allerdings ist ihnen hochschulpolitische Mitsprache nach wie vor weitestgehend verwehrt. Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion will nicht nur eine exzellente fachliche Vernetzung der Universitäten in Bayern, sondern auch studentische Mitbestimmung auf Landesebene.