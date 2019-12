„Positive Entwicklung“ Neue Broschüre – der Landkreis Regensburg blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück

Die druckfrische Broschüre „Das Jahr 2019 im Landkreis Regensburg“ liegt auf. Der Landkreis gibt darin einen Überblick über seine vielfältigten Aktivitäten in 2019. „Ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende, in dem wir zukunftsweisende Projekte vorantreiben und gemeinsam Erfolge feiern konnten“, sagt Landrätin Tanja Schweiger, „diese positiven Entwicklungen möchten wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Regensburg teilen“.

LANDKREIS REGENSBURG Auf 56 Seiten entfaltet sich ein Querschnitt des bunten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens im Landkreis mit vielen repräsentativen Bildern. Neben einem chronologischen Rückblick sind mit thematischen Kapiteln Schwerpunkte gesetzt – zum Beispiel bei Mobilität und Verkehr, Energie und Klimaschutz, Breitband und Digitalisierung, Schulen und Bildung, Senioren und Inklusion, Regionalentwicklung oder Abfallwirtschaft. Auch die Bereiche Ehrenamt, Kultur, Tourismus und Naherholung sowie die Kreisklinik Wörth an der Donau finden sich in der Übersicht wieder. Grafische Schlaglichter setzt die Publikation bei den zahlreichen Jubiläen, die der Landkreis in diesem Jahr begehen konnte, so etwa 35 Jahre Regensburger Verkehrsverbund (RVV), 15 Jahre Regionaltheke, zehn Jahre Koordinierende Kinderschutzstelle („KoKi“), zehn Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) und weitere.

Die Broschüre steht zum Download unter www.landkreis-regensburg.de auf der Homepage des Landkreises bereit. Sie kann in gedruckter Form auch an der Infotheke im Landratsamt, Altmühlstraße 3, in Regensburg abgeholt werden.