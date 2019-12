Leistungswettbewerb des Handwerks Sieben Ostbayern zählen zu Deutschlands besten Handwerkern

(Foto: Ruediger Jeske)

Als Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2019 wurden die Sieger im bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks und im Kreativ-Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ in einer Festveranstaltung am 13. Dezember im Rhein-Main Congress-Center in Wiesbaden ausgezeichnet – sieben Ostbayern waren darunter.