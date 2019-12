Offenes Ohr für Bürger Beste Wünsche bei stürmischem Wetter – SPD verteilte süße Weihnachtsgrüße beim Kumpfmühler Markt

Weihnachtliche Grüße von der SPD beim Kumpfmühler Markt. (Foto: Martin Stauder)

Trotz schlechten Wetters hat die SPD Kumpfmühl/Königswiesen/Ziegetsdorf auch in diesem Jahr in Regensburg Weihnachtsgrüße und -schokolade an die Bürgerinnen und Bürger verteilt. „Uns ist der Kontakt wichtig – da hält uns so ein bisschen Regen nicht ab“, berichtet Dr. Thomas Burger schmunzelnd. Der Stadtrat ist zugleich Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Mit ihm waren Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus Rappert, Stadtverbandsvorsitzender und Stadtrat Juba Akili, die Vorstandskollegen und Stadtratskandidaten Deniz Zelluh und Gerhard Hain sowie der Seniorenbeauftragte des Ortsvereins, Martin Stauder, am Kumpfmühler Markt mit dabei.