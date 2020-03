Festakt Landkreis verlieh Ehrenamtskarte

Landrat Fahmüller: „Ohne Sie würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren“.

ROTTAL-INN. Im feierlichen Rahmen hat der Landkreis Rottal-Inn wieder im Eggenfeldener Theater an der Rott die Ehrenamtskarten an zahlreiche freiwillig engagierte Menschen aus der Region verliehen. Landrat Michael Fahmüller begrüßte die Geehrten und stellte klar: „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger würde unser soziales, kulturelles, sportliches, aber auch unser politisches Zusammenleben, genauso aber die Arbeit unserer Hilfsorganisation ja eigentlich unsere ganze Gesellschaft nicht funktionieren.“

235 neue Kartenbesitzer gab es dieses mal, von denen ein Großteil persönlich bei der Verleihung anwesend war. Insgesamt hat der Landkreis damit nun bereits 3351 Karten verliehen. Zu den dieses Mal Geehrten gehörten wieder einige Feuerwehren, auch Aktive aus dem Frauenbund, der BRK Bereitschaft, den Stockschützen, der Kolpingfamilie oder aus dem Förderverein der PARA-Bogenschützen. Neu war dieses Mal, dass alle Ehrenamtlichen, die 25 Jahre aktiv sind, jetzt die Goldene Karte bekamen, nicht nur die Blaulichtorganisationen.

Durch den Abend führte wieder Romy Dadlhuber, die nicht nur die Ehrenamtlichen nacheinander auf die Bühne bat und mit vielen einen kurzen Plausch hielt, sondern auch einige Lieder zum Besten gab und so für einen abwechslungsreichen und beschwingten Abend sorgte. Nach der Verleihung konnten sich die Geehrten und Bürgermeister im Café des Theaters stärken. Ein offenes Ohr für die Anliegen der Ehrenamtlichen hatte auch hier Landrat Michael Fahmüller in vielen persönlichen Gesprächen in entspannter Atmosphäre.

Der Landkreis Rottal-Inn war 2013 einer der ersten, der seinen Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen die Bayerische Ehrenamtskarte als Anerkennung für ihre Dienste verlieh. Mit dieser Karte können in ganz Bayern verschiedene Vergünstigungen in Anspruch genommen werden. Deshalb galt der Dank der Veranstalter um Ursula Müller, Beauftragte Senioren- und Bürgerschaftliches Engagement beim Landratsamt, auch allen Kooperationspartnern.

Eine bayernweite Liste der Vergünstigungen findet sich im Internet unter: http://www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen/ehrenamtskarte/kooppartner, eine speziell auf den Landkreis Rottal-Inn bezogene Broschüre erhalten Sie bei Ursula Müller, Fachstelle für Senioren und Bürgerschaftliches Engagement Landratsamt Rottal-Inn, unter 08561/20-192 oder per Mail an ehrenamtskarte@rottal-inn.de. Hier können auch laufend Anträge für die nächste Ehrenamtskartenverleihung gestellt werden, die Ende des Jahres stattfinden wird.