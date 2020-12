Landkreis Mühldorf 20 Gastro-Gutscheine verlost

Gewinner der Gaststätten-Gewinnspielaktion stehen fest

Landkreis. Die Gewinner der Gaststätten-Gewinnspielaktion des Landkreises Mühldorf a. Inn stehen fest. „Bei dieser Verlosung gibt es nur Gewinner – die Teilnehmer und die Gasthäuser“ - so Landrat Max Heimerl Heimerl bei der Ziehung der zwanzig Preisträger.

Für die von den Corona-Einschränkungen schwer betroffene Gastronomie-Branche ist die Gewinnaktion ein kleiner Lichtblick in schweren Zeiten. Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern e.V. Holger Nagl hat dieses Gewinnspiel zusammen mit dem Landkreis initiiert.

Landrat Max Heimerl unterstützte die Aktion der DEHOGA mit dem Kauf von Gutscheinen im Gesamtwert von 2.000 Euro, von denen ein Teil der Landkreis und ein Teil über die Medien verlost wurden. „Ich hoffe, dass diese Aktion als Anreiz zur Nachahmung dient, an Weihnachten Essens-Gutscheine an seine Lieben zu verschenken,“ so Holger Nagl.

Die zwanzig Gewinner der Landkreisgutscheine im Wert von je 50 Euro werden schriftlich benachrichtigt und bekommen die Gutscheine samt einer Liste der teilnehmenden Gasthäuser von der DEHOGA zugeschickt. Landrat Max Heimerl gratuliert allen Gewinnern auf diesem Weg recht herzlich und wünscht Ihnen viel Freude damit.