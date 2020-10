Nahversorgung gesichert Norma bleibt in der Altstadt

Zusammenarbeit mit dem Mühldorfer Rathaus gelobt.

Mühldorf am Inn. Gute Nachrichten aus dem Rathaus: „Norma-Expansionsleiter Thomas Schöne hat mir heute mitgeteilt, dass die Norma-Filiale bis auf weiteres am Standort in der Altstadt bestehen bleibt“, betont 1. Bürgermeister Michael Hetzl. „Mit der Filiale in der Luitpoldallee ist damit die Nahversorgung der Altstadtbewohner gesichert.“ Besonders habe Thomas Schöne die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gelobt. „Ich freue mich sehr, dass wir letztendlich gemeinsam eine Lösung gefunden haben, die für die Mühldorfer die Lebensmittelversorgung am Stadtplatz sichert“, so Hetzl weiter.