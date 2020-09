Schülerbeförderung Fünf Verstärkerbusse senken Auslastung

Auch in der zweiten Schulwoche 2020 hat das Landratsamt wieder engmaschige Kontrollen durchgeführt und Maßnahmen umgesetzt, um stark frequentierte Buslinien zu entlasten.

Landkreis Mühldorf am Inn. Seit 16. September 2020 ist auf der Linie 855 vormittags und mittags jeweils ein Verstärkerbus im Einsatz. Bereits seit der ersten Woche fahren auf stärker besetzten Linien teilweise größere Busse, damit die Schülerinnen und Schüler besser Abstand halten können. Jetzt kommen weitere Verstärkerbusse hinzu.

Seit Freitag, 18. September 2020, fährt auf der Linie 9407 auf der Strecke Dorfen – Steeg – Buchbach immer Freitagmittag um 13.15 Uhr (Abfahrt Dorfen) ein zusätzlicher Bus. Ab Montag, 21. September, sind täglich Verstärkerbusse auf der Linie 7515 am Vormittag und Nachmittag im Einsatz. Und zwar vormittags auf der Strecke Schönberg – Lohkirchen – Ampfing (Mühldorfer Straße) – Mühldorf (Achtung! Ampfing Bahnhof wird nicht angefahren, somit kein Umstieg möglich) und am Nachmittag auf der Strecke Waldkraiburg – Ampfing – Zangberg.

Die seit Schulbeginn durchgeführten engmaschigen Kontrollen des Landratsamtes an den Landkreisschulen und auf Busfahrten laufen auch in den nächsten Wochen weiter. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass in den meisten Fällen die Auslastung der Busse unter 70 Prozent der maximalen Kapazität lag. Bei Linien, wo diese Grenze überschritten wurde, hat das Landratsamt bereits Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählt auch eine Umverteilung der Schüler auf verschiedene Linien, die die gleiche Strecke bedienen und die Auslastung damit entzerren. Im Folgenden sind die Abfahrtszeiten aller Verstärkerbusse aufgeführt.

Abfahrtszeiten Verstärkerbusse

Linie 855:

Albaching – 07:15 Uhr; Berg – 07:17 Uhr; Freimehring – 07:22 Uhr; Rechtmehring – 07:24 Uhr; Blümöd – 07:26 Uhr; Voglberg – 07:30 Uhr; Haag – 07:32 Uhr; Gars – 07:50 Uhr

Gars – 13:10 Uhr; Haag – 13:22 Uhr; Voglberg – 13:26 Uhr; Blümöd – 13:27 Uhr; Rechtmehring – 13:30 Uhr; Mammerstätt – 13:34 Uhr; H-Schleefeld – 13:36 Uhr; Willerstett – 13:38 Uhr; Schreiern – 13:39 Uhr; Aign – 13:40 Uhr

Linie 7515:

Schönberg - 07:04 Uhr; Brodfurth – 07:07 Uhr; Lohkirchen – 07:10 Uhr; Wotting – 07:12 Uhr; Zangberg – 07:18 Uhr; Ampfing, Mühldorfer Straße – 07:23 Uhr; Mettenheim-Hart – 07:27 Uhr; Mühldorf, Schulzentrum – 07:35 Uhr

Waldkraiburg, Franz-Liszt-Str. – 13:15 Uhr; Ampfing, Busbahnhof – 13:30 Uhr; Zangberg – 13:35 Uhr

Linie 9407:

Dorfen – 13:15 Uhr; Steeg – 13:33 Uhr; Buchbach – 13:35 Uhr