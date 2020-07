Achtung Umleitung Vollsperrung der Kreisstraße MÜ 18

Foto: Alexander Blinov/123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli 2020, wird die Kreisstraße MÜ 18 vom Kreisverkehr an der Staatsstraße 2352 am Stockhammer Berg bis Ortsanfang Sankt Erasmus wegen Markierungsarbeiten von 8 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.