Staatssekretär Mayer hat vermittelt Hoher Bundeszuschuss für Bad in Waldkraiburg

Die Stadt Waldkraiburg erhält einen Zuschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den Ersatz-Neubau eines Freibades.

Waldkraiburg/Berlin. Dies teilt Staatssekretär Stephan Mayer mit, der dieses Förderprogramm für die Kommunen in seinem Ministerium mit ins Leben gerufen hatte. MdB Stephan Mayer: „Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Bundesmittel für Waldkraiburg zu erlangen. Gerade das Waldkraiburger Freibad gehört zu den wichtigen Einrichtungen der Region, die ich mit voller Überzeugung und nun erfolgreich unterstützen konnte. Am schönsten wäre eine Realisierung am alten Standort.“

CSU-Landratskandidat Max Heimerl und CSU-Bürgermeisterkandidat Wolfgang Nadvornik hatten den heimischen Bundestagsabgeordneten um Hilfe gebeten. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner jüngsten Sitzung die Mittel für Waldkraiburg freigegeben. Insgesamt gibt der Bund 200 Millionen Euro für 120 neue Projekte aus. − gö –