Wegen Corona-Virus Streetfoodfestival und verkaufsoffener Sonntag abgesagt

Das für kommenden Samstag, 14. März 2020 und Sonntag, 15. März 2020 geplante Streetfoodfestival auf dem Sartrouvilleplatz wurde auf Empfehlung des Gesundheitsamtes vom Veranstalter abgesagt. Grund hierfür ist die aktuelle Sachlage bezüglich des Covid-19-Virus (Corona-Virus).

Waldkraiburg. Auch der beliebte Josefimarkt, der bereits seit vielen Jahren Ende März in Waldkraiburg stattfindet und an diesem Wochenende geplant war, wurde in diesem Zusammenhang abgesagt. Da somit die Voraussetzungen des verkaufsoffenen Sonntags, wie in der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 13. Dezember 2019 festgelegt, nicht mehr vorliegen, kann auch der verkaufsoffene Sonntag am 15. März 2020 nicht stattfinden.

Die Stadtverwaltung ist bemüht, gemeinsam mit dem Veranstalter einen Ersatztermin zu finden.

Somit findet der Wochenmarkt am Samstag, 14. März 2020, regulär auf dem Sartrouvilleplatz statt und die Straßensperrungen hierfür entfallen.

Aus aktueller Sicht gibt es keine Notwenigkeit, weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende abzusagen.