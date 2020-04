Baumaßnahme Regierung genehmigt Lärmschutzwände an der B15

Die B15 bei Piflas. Foto: Schmid

Die Regierung von Niederbayern hat den Bau von Lärmschutzwänden entlang der B 15 in Ergolding genehmigt. Der Planfeststellungsbeschluss wird in den nächsten Tagen allen Beteiligten, Behörden und Fachstellen zugesandt und im Markt Ergolding und in der Stadt Landshut öffentlich ausgelegt.