Landratsamt gibt bekannt Screening-Stelle soll wieder in Betrieb gehen, aber ...

Foto: Schmid

Das Bürgertelefon, das Stadt und Landkreis nach den Vorfällen an der Screening-Stelle auf der Grieserwiese in Landshut eingestellt hatte, nimmt ab Mittwoch wieder den Betrieb auf. Auch die zentrale Screening-Stelle soll wieder loslegen, allerdings mit einem anderen Betreiber und an anderer Stelle.