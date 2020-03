Corona-Virus Podiumsdiskussion zur OB-Wahl entfällt

Eigentlich hatten sich die sieben Kandidatinnen und Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten in Landshut heute noch eine Redeschlacht liefern wollen. Die fällt aber aus. Grund ist die Corona-Epidemie.

Landshut. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: „Die für den heutigen Abend ab 19 Uhr in der Alten Kaserne geplante Podiumsdiskussion zur OB-Wahl entfällt. Das hat das Jugendkulturzentrum Alte Kaserne in Absprache mit dem mitveranstaltenden Stadtjugendring soeben beschlossen. Grundlage der Entscheidung sind die vor wenigen Stunden veröffentlichten Beschlüsse des bayerischen Ministerrats zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus.“