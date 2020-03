Neuzugang an der Hochschule Landshut Die Fakultät Informatik bekommt Verstärkung

Prof. Dr. Christopher Auer bringt künftig seine Expertise aus rund sechs Jahren in der Wirtschaft in die Lehre der Hochschule Landshut ein.

Landshut. Seit 1. Februar kann sich die Fakultät Informatik über tatkräftige Unterstützung auf dem Lehrgebiet „Grundlagenfächer der Informatik“ freuen. Prof. Dr. Christopher Auer bringt künftig seine Expertise aus rund sechs Jahren in der Wirtschaft in die Lehre der Hochschule Landshut ein. Der gebürtige Passauer wird unter anderem den Kurs Programmieren 2 in Java halten sowie einige Übungen.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Informatiker (FH) an der FH Regensburg (heute OTH) und dem anschließenden Masterstudium an der Universität Passau, promovierte Auer dort am Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Theoretische Informatik im Bereich Graphentheorie. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Ravensburger Digital. Dort forschte Auer an Lösungen, wie klassische Brettspiele mit Hilfe von digitalen Komponenten wie Smartphones und Augmented Reality noch erlebnisreicher gestaltet werden können.

Über Stationen bei der Innovationsagentur „IDEO“ und dem Garchinger Virtual- und Augmented Reality Experten „Feynsinn“ führte Auers Weg an die Hochschule Landshut. „Ich habe mich schon immer sehr für die Lehre interessiert“, so Auer. Die letzten beiden Semester unterrichtete er deshalb als externer Dozent an der TH Degendorf. „Die ausgeschriebene Professur an der Hochschule Landshut war für mich die perfekte Möglichkeit, meine technischen Interessen mit meiner Freude an der Lehre zu verbinden.“