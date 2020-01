Tierwohl Peta lobt Veterinäramt Landshut

21375492 - cattle of cows walking out of livestock transport truck in meadow (Foto: gerardkoudenburg/123RF)

Wenn es um das Tierwohl geht, versteht die Organisation „Peta“ (People for the Ethical Treatment of Animals) keinen Spaß. Die Organisation kämpft weltweit gegen Massentierhaltung, Pelztierhaltung, Tierversuche und Fleischindustrie. Sie prangert aber nicht nur an, sie lobt auch. Zum Beispiel das Veterinäramt am Landratsamt in Landshut. Das gehört zu den besten Veterinäramtern in ganz Deutschland im Jahr 2019 – jedenfalls in den Augen der Organisation.