Kelheim Eingeschränkte Öffnung – Tafel nimmt wieder Fahrt auf

Am Freitag, 12. Februar, herrschte endlich wieder Betrieb in den Räumen der Kelheimer Tafel. Grundnahrungsmittel und Backwaren, FFP2-Masken, Süßigkeiten und gespendetes Obst wurden für die Ausgabe am Nachmittag eingeräumt.

Kelheim. Aber bei weitem war es kein üblicher Betrieb in der Kelheimer Tafel. Aufgrund der beengten Räumlichkeiten können sich derzeit nur drei oder vier Ehrenamtliche gleichzeitig im Ausgaberaum aufhalten, damit Abstände und weitere Schutzmaßnahmen eingehalten werden können.

In „normalen“ Zeiten sammeln sich bereits am Vormittag 14 Ehrenamtliche in der Tafel Kelheim, um zu sortieren und einzuräumen. Am Nachmittag, wenn dann rund 85 Kunden kommen, sind noch sechs weitere Engagierte im Einsatz. Da der Schutz der ehrenamtlich, oft auch älteren, Mitarbeiter vor allem anderen steht, wurde die Personenanzahl auf maximal vier beschlossen und die Ausgabe lediglich eingeschränkt in Betrieb genommen.

Bereits im Dezember erfolgte nur 14-tägig die Vergabe von Grundnahrungsmitteln und vielen gespendete Hygieneartikel, sonst ist wöchentlich immer viel geboten vor und hinter dem Ausgabetresen. Wegen ungünstiger Fallzahlen im Landkreis war dann wieder Pause im Notfallbetrieb. Nach und nach wollen die Verantwortlichen der Tafel Kelheim den Betrieb wieder hochfahren: zunächst mit 14-tägiger Ausgabe und beschränktem Warenangebot.

Mit weiterhin sinkenden Infektionszahlen wird die Kelheimer Tafel ihr Geschäft wieder voll aufnehmen, damit Kunden mit ihren Familien – allesamt bedürftige Menschen aus dem nördlichen Landkreis Kelheim – wieder regelmäßig ein breites Angebot an Lebensmitteln erhalten können. Die Kelheimer Tafel wird sich mit allen Supermärkten, Bäckereien und weiteren Lieferanten in Verbindung setzen, sobald ein normaler Betrieb wieder möglich ist. Wer sich für die Mitarbeit in der Kelheimer Tafel interessiert, kann sich bei der Caritas Kelheim in der Allgemeinen Sozialberatung bei Heidi Kuffer telefonisch unter 09441/ 500715 melden.