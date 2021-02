Infrastruktur Staatliches Bauamt investiert rund acht Millionen Euro in Straßen im Landkreis Kelheim

Straßen sind ein wichtiges Element der Infrastruktur unseres Landes und für die Mobilität der Bevölkerung und der Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Staatliche Bauamt Landshut betreut in den Landkreisen Kelheim, Dingolfing-Landau und Landshut sowie der Stadt Landshut ein Netz von rund 240 Kilometern Bundesstraßen, 630 Kilometern Staatsstraßen sowie 150 Kilometern Geh- und Radwege und 465 Brücken.

Landkreis Kelheim. Der Straßenbau erfüllt ein umfangreiches Aufgabenspektrum: Neben der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung der Straßen und Brücken sowie der Geh- und Radwege bilden der Grunderwerb sowie die Planung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt. Oberstes Ziel: Für alle Verkehrsteilnehmer ein verkehrssicheres und leistungsfähiges Straßennetz zur Verfügung zu stellen. Um die Straßen systematisch und gezielt erhalten zu können, wird das gesamte Netz alle vier Jahre erfasst und der Zustand und die Substanz bewertet. Dabei werden beispielsweise auch die Griffigkeit und die Ebenheit erfasst und bewertet.

Die Ursachen von Straßen- und Bauwerksschäden sind vielfältig und reichen etwa von übermäßiger Nutzungsbeanspruchung bis zu schädigenden Umwelteinflüssen. Besonders extreme Temperaturschwankungen stellen für die Straße eine Herausforderung dar, wodurch die obere Verschleißschicht oft binnen zehn Jahren erneuert werden muss. Diese sogenannte Deckschicht bezeichnet die oberste Lage des Straßenoberbaus und soll dem Verkehr eine dauerhaft verkehrssichere und gut befahrbare Oberfläche bieten.

Im Zuge der Erhaltung als eine der Kernaufgaben des Staatlichen Bauamts Landshut stehen auch in diesem Jahr im Landkreis Kelheim wieder zahlreiche Maßnahmen an. In die Projekte an den Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Kelheim fließen insgesamt rund acht Millionen Euro zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Verkehrsqualität.

Im Folgenden gibt es einen Überblick über die vorgesehenen Maßnahmen.

Baumaßnahmen Bund

B 16: Fahrbahninstandsetzung bei Gaden/Abensberg

Beschreibung: Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes erhält die Bundesstraße B16 ab dem Anschluss der B301 bis zur Anbindung der Staatsstraße 2144 bei Gaden (Abensberg) auf insgesamt rund zweieinhalb Kilometer einen neuen Fahrbahnbelag. Bereits 2020 wurden mit der Sanierung der Staatsstraße 2144 zwischen Abensberg und Offenstetten die Verbindungsrampen zur B16 mit instand gesetzt. In diesem Jahr werden im Zuge der Sanierungsmaßnahme der B16 am Anschluss der beiden Verbindungsrampen an die Bundesstraße sogenannte Einfädelstreifen angebaut. Diese ermöglichen zukünftig ein leichteres und gefahrloseres Auffahren auf die Bundesstraße.

Verkehrsführung: Die Maßnahme besteht grundsätzlich aus zwei Bauabschnitten: Nach dem Anbau der Einfädelstreifen im ersten Bauabschnitt wird im Nachgang die Bundesstraße mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Für den Anbau der Einfädelstreifen muss der Anschluss Gaden zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Der abschließende Einbau des Fahrbahnbelages auf der Bundesstraße erfolgt unter Vollsperrung. Der Verkehr wird hierfür über die Staatsstraße 2144 durch Abensberg geführt.

Ausführungszeit: voraussichtlich Mitte März bis Anfang Juni 2021

Gesamtkosten: circa 1,0 Millionen Euro

B299: Instandsetzung Entwässerung bei Neustadt an der Donau

Beschreibung: Im Bereich des Anschlusses Raffineriestraße/Föhrengasse an die B299 bei Neustadt muss die bestehende Entwässerung der Bundesstraße den aktuellen technischen Richtlinien angepasst werden. Ziel ist eine flächige Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers der Bundesstraße. Hierfür werden im Bereich des Anschlusses die bestehenden Mulden/Gräben ertüchtigt und erweitert.

Verkehrsführung: Für die Verkehrsteilnehmer der B299 ergeben sich voraussichtlich keine größeren Einschränkungen.

Ausführungszeit: voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021

Gesamtkosten: circa 0,2 Millionen Euro

B299: Bau eines Geh- und Radwegs zwischen Ludmannsdorf und Siegenburg

Beschreibung: Bereits im vorigen Jahr wurde zusammen mit dem Markt Pfeffenhausen, der Gemeinde Wildenberg und dem Markt Siegenburg mit dem Bau eines Geh- und Radwegs unter teilweiser Nutzung bestehender Wirtschaftswege entlang der B299 zwischen Ludmannsdorf und Wildenberg begonnen. Der bauliche Abschluss der Maßnahme erfolgt in diesem Jahr. Zugleich ist in 2021 die Weiterführung des Geh- und Radwegs bis nach Siegenburg vorgesehen. Seine Gesamtlänge beträgt rund sechs Kilometer. Der Abschnitt zwischen Ludmannsdorf und Wildenberg weist eine Länge von fünf, zwischen Wildenberg und Siegenburg rund einem Kilometer auf.

Verkehrsführung: Für die Verkehrsteilnehmer der B299 ergeben sich durch die Maßnahme keine Einschränkungen.

Ausführungszeit: Fertigstellung des ersten Abschnittes zwischen Ludmannsdorf und Wildenberg voraussichtlich Frühjahr 2021; Baubeginn zweiter Abschnitt Wildenberg – Siegenburg voraussichtlich zweite Jahreshälfte 2021

Beteiligungskosten: rund 0,4 Millionen Euro

B16: Bau eines Geh- und Radweges zwischen Arnhofen und Oberteuerting

Beschreibung: Zwischen Arnhofen bei Abensberg und Oberteuerting ist zusammen mit der Stadt Abensberg und der Gemeinde Saal an der Donau ein gemeinsamer Ausbau des künftig auch als Geh- und Radweg dienenden Wirtschaftsweges entlang der B16 geplant.

Verkehrsführung: Für die Verkehrsteilnehmer der B16 ergeben sich durch die Maßnahme keine Einschränkungen.

Ausführungszeit: voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021

Gesamtkosten: rund 0,7 Millionen Euro

B16: Felssicherungsarbeiten bei Saal an der Donau

Beschreibung: Um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen, ist die Sanierung einer bestehenden Hangsicherung der Bundesstraße B16 bei Saal an der Donau erforderlich. Die Gesamtmaßnahme umfasst dabei die Erneuerung eines bestehenden rund 100 Meter langen Geröllfangzaunes oberhalb einer Hangsicherungsmauer östlich Saal an der Donau.

Verkehrsführung: Die Verkehrsführung wird derzeit noch abgestimmt.

Ausführungszeit: voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021

Gesamtkosten: rund 0,2 Millionen Euro

B299: Erneuerung Brücke Gemeindeverbindungsstraße über B299 bei Siegenburg

Beschreibung: Im vorigen Jahr beschädigte ein – mit einem Bagger beladener – Tieflader den Überbau der Brücke einer Gemeindeverbindungsstraße über die B299 bei Siegenburg. Aufgrund von Sofortmaßnahmen (unter anderem Tonnagebeschränkung und Verengung der Fahrspuren) besteht zwar keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer, jedoch muss der Überbau erneuert werden.

Verkehrsführung: Die Verkehrsführung wird derzeit noch abgestimmt.

Ausführungszeit: voraussichtlich Juli bis November 2021

Gesamtkosten: circa 0,75 Millionen Euro

B299: Sanierung von insgesamt fünf Brücken bei Pfeffenhausen und Siegenburg

Beschreibung: Bauwerksschäden sind Ursache für eine grundhafte Instandsetzung von insgesamt fünf Brücken im Zuge der Bundesstraße B299. Bei Pfeffenhausen handelt es sich um die Brücken über die Kreisstraßen LA38, 39 und 41 sowie der Brücke über die Große Laaber. Bei Siegenburg wird die Brücke über die Staatsstraße 2233 saniert. Neben der Erneuerung der Brückenrandbereiche – der sogenannten Brückenkappen – sind auch der Austausch der Abdichtung und des Fahrbahnbelages sowie Betoninstandsetzungsarbeiten vorgesehen.

Verkehrsführung: Eine Fahrtrichtung der B299 wird durch den Baustellenbereich geführt. Die andere Fahrtrichtung wird umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird derzeit noch abgestimmt.

Ausführungszeit: voraussichtlich April bis November 2021

Gesamtkosten: circa 0,5 Millionen Euro

Baumaßnahmen Land

Staatsstraße 2230: Fahrbahninstandsetzung nördlich Riedenburg

Beschreibung: Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes wird die Staatsstraße 2230 ab der Einmündung der Staatsstraße 2231 bei Riedenburg bis zum Anschluss Richtung Ober-/Untereggersberg auf einer Länge von rund sieben Kilometern mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen. Zusammen mit der Maßnahme werden auch drei bestehende Amphibiendurchlässe unter der Staatsstraße 2230 saniert.

Verkehrsführung: Die Sanierungsarbeiten werden unter Vollsperrung der Staatsstraße 2230 durchgeführt. Die Umleitungsstrecke wird derzeit noch abgestimmt.

Ausführungszeit: voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021

Gesamtkosten: circa 2,4 Millionen Euro

Staatsstraße 2142: Ausbau der Ortsdurchfahrt Elsendorf

Beschreibung: Nach dem Ausbau des ersten Abschnittes der Ortsdurchfahrt im Jahr 2013 erfolgt auf einer Länge von rund 300 Metern in einem nächsten Schritt zusammen mit der Gemeinde Elsendorf und dem Amt für Ländliche Entwicklung der zweite und letzte Ausbauabschnitt der Ortsdurchfahrt im Zuge der Staatsstraße 2142. Neben dem Ausbau der Staatsstraße werden mit der Maßnahme auch der Bachlauf unmittelbar neben der Staatsstraße sowie die parallel verlaufenden Gehwege neu angelegt.

Verkehrsführung: Die Maßnahme wird unter Vollsperrung der Staatsstraße ausgeführt. Die Verkehrsführung wird derzeit noch abgestimmt.

Ausführungszeit: voraussichtlich April bis Ende 2021

Beteiligungskosten: circa 0,6 Millionen Euro

Staatsstraße 2335: Erneuerung Brücke A93 über die Staatsstraße 2335 bei Oberempfenbach

Beschreibung: In diesem Jahr erfolgt die Fertigstellung des in 2020 begonnenen Ersatzneubaus der bestehenden Brücke im Zuge der Bundesautobahn A93 über die Staatsstraße 2335 bei Oberempfenbach. Die Maßnahme wird von der Autobahn GmbH Niederlassung Südbayern, Außenstelle Regensburg, durchgeführt.

Verkehrsführung: Für die Erneuerung der Brücke wird die Staatsstraße im Baustellenbereich halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Für einzelne Bauphasen muss die Staatsstraße auch vollständig gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke führt wie bereits im vergangenen Jahr über die Staatsstraße 2049.

Ausführungszeit: voraussichtlich bis Mitte 2021

Beteiligungskosten: circa 1,2 Millionen Euro

Investitionen 2021

Gesamtsumme Bund circa 3,8 Millionen Euro

Gesamtsumme Land circa 4,2 Millionen Euro