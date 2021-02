Landkreis Kelheim Neue Broschüren für neue Urlaubsgäste – Tourismusverband setzt auf Kooperationen

Die Tourismuswerbung ist im Wandel. Viele große touristische Publikumsmessen, auf denen sich hunderttausende von Besuchern jährlich über Urlaubsziele informieren, sind aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens abgesagt. Trotzdem ist Urlaub im eigenen Land so stark gefragt wie noch nie.

Landkreis Kelheim. „Jetzt gilt es, die Gäste auf neuen Wegen zu inspirieren und auf uns aufmerksam zu machen. Sicherlich erfolgt dies zum Teil im Internet, jedoch zeigt sich, dass gerade in der Inspirationsphase die Menschen gerne in Broschüren blättern“, so Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim e.V.

Neu-Konzeption der Broschüren

Mit dem neuen Urlaubsmagazin, dem Gastgeber-Verzeichnis und der Ausflugskarte gibt es seit Beginn des Jahres drei neue Broschüren zur Ausflugs- und Urlaubsplanung im Landkreis Kelheim. Das Gastgeberverzeichnis bietet eine Übersicht der Unterkünfte aus dem gesamten Landkreis und wurde um die Camping-Angebote erweitert.

Bei der Imagewerbung setzt der Tourismusverband auf das neue Urlaubsmagazin. Durch sein handliches Format erlaubt es ein flexibles Marketing und ermöglicht ebenso neue Vertriebswege. Die Broschüre wird sowohl bei überregionalen Magazinen und Zeitungen, als auch bei Waren-Aussendungen neu gewonnener Vertriebspartner aus der Region beigelegt.

Die besten Erlebnisse und Abenteuer – auch für Einheimische

Die ebenfalls neu konzipierte Ausflugskarte beerbt den beliebten Ausflugsplaner. Ulrike Bergeaud, Stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbands, erklärt: „Unser Ziel war es, den Gästen und Einheimischen einen besseren Überblick der Erlebnisse und Ausflugsziele in unserer Region zu bieten. Durch die Darstellung der Aktivitäten in Kategorien wie ,Für Zeitreisende‘ oder ,Für Bewegungshungrige‘ finden Jung und Alt zahlreiche Ideen für den nächsten Ausflug in Bayerns Herzstück.“ Die Broschüren können im Internet unter www.herzstueck.bayern im Menüpunkt „Service“ und telefonisch unter 09441/ 2077330 kostenfrei bestellt werden. Zudem sind sie in den örtlichen Tourist-Informationen erhältlich.

Verabschiedung von Hans-Martin Buchner

Hans-Martin Buchner hat über zehn Jahre die Beschilderung der Radwege im Landkreis kontrolliert und das Prospektmaterial an Tourist-Informationen und Partner ausgefahren. „Hans-Martin Buchner kennt unser Radwegenetz wohl so gut wie seine eigene Westentasche. Die Urlaubsregion liegt ihm sehr am Herzen. Wir danken ihm herzlich für sein Engagement!“, so Best. Die Aufgaben wird in Zukunft Johann Schmid für den Tourismusverband übernehmen.