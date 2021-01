Viele Informationen Startschuss für die neue App der Gemeinde Saal an der Donau

Der Kindergarten muss überraschend wegen eines Covid 19 Falls geschlossen werden. Wegen Glatteis fällt die Schule aus. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss kurzfristig die Wasserversorgung unterbrochen werden. Alles Fälle, die sich in den letzten Monaten in Saal an der Donau ergeben haben. Hier war es bisher sehr schwierig, von Gemeindeseite umgehend die Bevölkerung zu informieren.