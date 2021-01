Landkreis Kelheim Vorstellung des neuen Jahresprogramms 2021 der Weltenburger Enge

Das Veranstaltungsprogramm für 2021 für das Naturschutzgebiet Weltenburger Enge wurde kürzlich von Landrat Martin Neumeyer zusammen mit der Gebietsbetreuerin Franziska Jäger vorgestellt.

Landkreis Kelheim. Die Weltenburger Enge, seit Februar letzten Jahres auch ausgezeichnet als Bayerns erstes Nationales Naturmonument, ist ein Juwel mitten in Bayern mit einer einmaligen Landschaft und einer bemerkenswerten Tier- und Pflanzenwelt. Mit dem spannenden Jahresprogramm stellt der Landschaftspflegeverband Kelheim e. V. (VöF) nicht nur die Wanderwege in der Weltenburger Enge vor, sondern auch viele weitere eindrucksvolle und interessante Orte im Landkreis Kelheim.

Landrat Martin Neumeyer bedankte sich bei allen, die an der Erarbeitung des diesjährigen Programms beteiligt waren sowie zur erfolgreichen Umsetzung noch beitragen werden. Namentlich ist hier Klaus Amann als Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Kelheim VöF e.V., die Regierung von Niederbayern als Höhere Naturschutzbehörde, die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Kelheim sowie der Staatsforstbetrieb Kelheim zu nennen. Für die freundliche Unterstützung sind weiter zu nennen die Benediktinerabtei Weltenburg, die Personenschifffahrt im Donau- und Altmühltal sowie die Einsiedelei Klösterl in Kelheim. Das Jahresprogramm ist beim Landschaftspflegeverband Kelheim VöF erhältlich, außerdem bei den Tourist-Informationen, bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, an touristischen Einrichtungen sowie bei den Sparkassen und Raiffeisenbanken im Landkreis Kelheim.

Für alle Veranstaltungen wird corona-bedingt um eine Anmeldung beim VöF gebeten im Internet unter www.voef.de, zudem gelten die üblichen Hygieneregelungen: 1,5 Meter Abstand halten, Maske aufsetzen und Hände waschen. Aufgrund der aktuellen Situation des Lockdowns muss die für den 5. Februar 2021 terminierte Veranstaltung „Frühlingsgefühle bei den Eulen“ leider entfallen.

Natur schützen geht nur gemeinsam. Es wird darum gebeten, diese Gebote in der Natur zu beachten: „Hunde müssen an die Leine! Wege nicht verlassen! Keine Pflanzen mitnehmen! Abfall bitte mitnehmen beziehungsweise in Abfallbehälter werfen! Keinen Lärm machen! Klettern, Campen und Feuermachen sind verboten! Keine Tiere mitnehmen beziehungseise aussetzen! Motorbetriebene Boote/Flöße sind nicht gestattet! Schwimmer: Achtung Schiffsverkehr! Kein Drohnenflug!“