Verkehr wird umgeleitet Vollsperrung der Gemeindeverbindungsstraße von Arnhofen nach Offenstetten ab 15. Februar

Die Firma Pusch Bau GmbH & Co. KG führt in der Zeit vom 15. Februar 2021 bis zum 30. Juni 2021 Straßenbauarbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße in Abensberg von Arnhofen nach Offenstetten aus.