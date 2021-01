Januar Stadt Riedenburg – „Wir zahlen deine Rechnung“

Das neue Jahr beginnt nicht nur mit einigen guten Vorsätzen, sondern auch mit zahlreichen fälligen Rechnungen. Die Stadt Riedenburg möchte hierbei gerne unterstützen: „Riedenburg macht‘s möglich – Wir zahlen deine Januar-Rechnung.“

Riedenburg. Eingereicht werden dürfen ausschließlich selbst getätigte Einkäufe oder in Anspruch genommene Dienstleistungen. Die Bandbreit ist groß: von einer Essensbestellung, einem Frisörbesuch bis hin zum Großeinkauf oder einer Elektrorechnung – Hauptsache, der Betrieb oder das Geschäft haben ihren Sitz in der Großgemeinde Riedenburg.

„Mich freut es sehr, dass das Tourismus- und Stadtmarketingteam wieder eine so tolle Aktion ins Leben gerufen hat. Wir möchten gerne die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die ortsansässigen Einzelhändler unterstützen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir den ein oder anderen zu einem zusätzlichen Einkauf oder einer Bestellung in der Großgemeinde Riedenburg bewegen können, denn mit viel Glück, übernehmen wir die Rechnung“, so Bürgermeister Zehetbauer.

„Die Plätze eins bis drei können sich über eine Übernahme der Rechnung bis maximal 100 Euro und die Plätze vier bis zehn über Riedenburg Gutscheine freuen. So kann das Jahr 2021 starten. Wir freuen uns über zahlreiche Einsendungen“, ergänzen Julia Osterrieder und Tanja Roithmeier vom Tourismus- und Stadtmarketingreferat.

Bei allen getätigten Einkäufen im ersten Quartal können die Rechnungen mit Angabe der personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Wohnort, Telefonnummer und Mail-Adresse) entweder per Post eingereicht (Rechnungskopie an Marktplatz 1, 93339 Riedenburg) oder per Mail an die Tourist-Information an touristik@riedenburg.de bis zum 15. April 2021 geschickt werden. Es gelten die Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzverordnung unter www.riedenburg.de.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter der Aktion „Wir zahlen deine Rechnung“ ist das Tourismus- und Stadtmarketingteam der Stadt Riedenburg. Die Anzahl der Rechnungen ist auf eine Rechnung pro Einsender begrenzt. Der Kauf muss im ersten Quartal 2021 innerhalb des Gemeindegebietes von Riedenburg getätigt worden sein. Es dürfen ausschließlich Rechnungskopien bis zum 15. April 2021 eingesendet werden. Bei der Einsendung sind folgende Angaben anzugeben: Vorname, Nachname, Wohnort, Telefonnummer und Mail-Adresse. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alle Personen, die an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligt waren, sowie Mitarbeiter der Stadt Riedenburg.

Eingereicht werden dürfen ausschließlich selbst getätigte Einkäufe, Essensbestellungen oder Dienstleistungen innerhalb der Großgemeinde Riedenburg. Die Stadt Riedenburg behält sich das Recht auf Ausschluss von Belegen vor, die von diesen Vorgaben abweichen. Dabei erfolgt keine Benachrichtigung über den Ausschluss. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erhält die Stadt Riedenburg das Recht, Vor- und Nachname, Art der Rechnung sowie Wohnort uneingeschränkt für die PR-Arbeit zu nutzen inklusive kommerzieller Nutzung. Ebenso erhält die Stadt Riedenburg das Recht zur Veröffentlichung von Name, Art der Rechnung sowie Wohnort im Internet und in sozialen Netzwerken. Die Gewinner werden nach Ende der Aktion mittels Mail benachrichtigt. Das Preisgeld bzw. die Gutscheine können anschließend in der Tourist-Information abgeholt werden.

Gemäß DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) werden personenbezogene Daten (Mail, Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Mail-Adresse) im Zusammenhang mit dieser Aktion für maximal sechs Monate gespeichert, nach dieser Zeit werden die Daten gelöscht. Die Rechnungskopie wird nicht an Dritte weitergegeben und ebenfalls nach maximal sechs Monaten vernichtet. Mit der Rechnungs-Zusendung erklärt sich der Teilnehmer mit den oben genannten Teilnahmebedingungen und Datenschutzverordnungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.