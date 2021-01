Junge Union Abensberg „JUr Einzelhandel. JUr Heimatstadt!“ – Einzelhandel unterstützen und Preise gewinnen

Foto: Christopher Neumeyer/JU Abensberg

Am Dreikönigstag haben die Bund- und Länderchefs die Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Vermutlich ist ein Übergang in die Normalität noch für längere Zeit ausgeschlossen. Dennoch gibt es für den Einzelhandel einen Lichtblick: „Click & Collect“ – die Ware vorbestellen und am Ladengeschäft abholen beziehungsweise liefern lassen.