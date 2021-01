Home-Workouts „JUr Fitness. JUr Heimatstadt!“ – Junge Union Abensberg verlost Day-Spa

Foto: Alexander Kroiss/JU Abensberg

Die Gesundheit und die Fitness sind sehr wichtig für jeden einzelnen. Auch in Zeiten der Pandemie und bei geschlossenen Fitnessstudios braucht der Körper die sportliche Komponente. Die Abensberger Fitnessstudios bieten ein breites Programm an Hometraining-Clips für den heimischen Bildschirm an. Mitmachen geht ganz leicht: Einfach auf die Webseiten oder die Social-Media-Kanäle der Sportstudios klicken und mitsporteln.