Förderung auf Rekordkurs Mehr bezahlbarer Wohnraum im Landkreis Kelheim

Die Förderung von bezahlbaren Mietwohnungen befindet sich auf Rekordkurs: 63 Millionen Euro Fördermittel von Bund, Land und der Landesbodenkreditanstalt konnte die Regierung von Niederbayern im vergangenen Jahr für neue Mietwohnungen zusagen. Das sind 9,3 Millionen mehr als im Vorjahr. 386 Mietwohnungen werden damit neu geschaffen: 40 Prozent mehr als 2019.

Landkreis Kelheim. Angesichts dieser positiven Jahresbilanz trotz Corona-Krise zeigte sich Regierungspräsident Rainer Haselbeck sehr erfreut: „Die vergangenen Monate in der Corona-Krise und der aktuelle Lockdown führen uns deutlich vor Augen, wie wichtig lebenswerter Wohnraum ist. Und gerade auch Arbeitskräfte in systemrelevanten Berufen gehören nicht unbedingt zu den Spitzenverdienern“. Nicht nur in den größeren Städten brauche es geförderte Mietwohnungen: Der Großteil, 214 Wohnungen, entstehe in niederbayerischen Städten und Gemeinden mit zehn- bis zwanzigtausend Einwohnern. Aber auch in den kleineren Kommunen werden insgesamt 34 geförderte Wohnungen neu geschaffen.

Hohe Qualität zum kleinen Preis für – fast – jeden Geldbeutel , das ist das Ziel der Förderung. Einziehen kann beispielsweise ein Rentnerehepaar mit einem Jahresbruttoeinkommen von bis zu 43.200 Euro. Oder eine dreiköpfige Familie mit bis zu 66.000 Euro Jahresbruttoeinkommen. Denn geförderter Wohnraum soll der Mitte der Gesellschaft zugutekommen. Die neuen Wohnungen sind alle barrierefrei und haben Terrassen oder Balkone.

Kommunales Wohnungsbauprogramm

Seit 2016 gibt es für Städte und Gemeinden ein Förderprogramm zur Schaffung eigener, kommunaler Wohnungen. Auch 2020 war die Nachfrage groß: 155 neue Wohnungen entstehen durch Neu- oder Umbau von Gebäuden in sechs niederbayerischen Kommunen. Dafür nehmen sie zehn Millionen Euro als Zuschüsse und 5,8 Millionen Euro als Darlehen in Anspruch und lösen damit Investitionen in Höhe von knapp 32,7 Millionen Euro aus.

Neu- und Umbau von Mietwohnungen

Im Rahmen der klassischen staatlichen Wohnraumförderung wurden für 231 Wohnungen Darlehen und Zuschüsse in Höhe von 47,2 Millionen Euro bewilligt. Damit werden Investitionen in Höhe von 57,4 Millionen Euro angestoßen. Dieses Förderprogramm steht auch im Jahr 2021 Wohnungsbaugenossenschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaften, kirchliche Institutionen, aber auch privaten und anderen Investoren wieder offen. Ein gelungenes Beispiel für geförderten Wohnraum im Landkreis Kelheim baut derzeit die Stadt Kelheim an der Starenstraße. Als eine der ersten Kommunen in Niederbayern hatte die Stadt für dieses Projekt Mittel aus dem Anfang 2016 aufgelegten kommunalen Wohnraumförderprogramms beantragt. Nach und nach werden die teilweise nicht mehr bewohnbaren Altbauten durch drei neue Wohngebäude ersetzt und zeitgemäßer sowie zusätzlicher Mietwohnraum geschaffen. Inzwischen sind fünfzehn Wohnungen des ersten Bauabschnitts bezogen. Zurzeit wird der zweite Block errichtet. Am Ende entsteht eine attraktive U-förmige Wohnanlage mit Grünflächen und Kinderspielplatz.

Auch 2020 konnte die Regierung von Niederbayern im Landkreis Kelheim zwei weitere Förderzusagen erteilen: Das Katholische Siedlungswerk der Diözese Regensburg errichtet in Bad Abbach einen Neubau mit 45 Wohneinheiten. Geplant sind drei bis zu viergeschossige kompakte Baukörper, welche mit einer Tiefgarage miteinander verbunden sind. Es entsteht ein unterschiedlicher Wohnungsmix von kleineren Zwei- bis zu großen Fünf-Zimmer-Wohnungen. Alle drei Gebäude sind mit je einem Aufzug barrierefrei erschlossen. Bei Gesamtkosten von rund 14 Millionen Euro wurden hierfür im Bayerischen Wohnungsbauprogramm Darlehen in Höhe von rund 5,76 Millionen Euro und ein Zuschuss in Höhe von 951.500 Euro, sowie aus dem Förderprogramm „Energieeffizienter Mietwohnraum“ knapp 5 Millionen Euro Darlehen bewilligt. Ein weiteres Projekt entsteht in der Stadt Abensberg mit 18 geförderten Wohneinheiten. Durch diese beiden Projekte werden im Landkreis Kelheim Gesamtinvestitionen von rund 20 Millionen Euro angestoßen.

Ziel der Förderungen ist es, die Mietbelastung von einkommensschwächeren Haushalten zu reduzieren. Die Regierung von Niederbayern ist Bewilligungsstelle für die Mietwohnraumförderung. Sie erteilt Auskunft zur Förderung von Mietwohnraum. Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.stmb.bayern.de.