Coronavirus Das Rathaus in Mainburg ist weiterhin geschlossen

Die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Mainburg werden gebeten auf Telefon, Mail und Internetangebote auszuweichen und persönliche Termine im Rathaus nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen zu vereinbaren.

Mainburg. Nur für Anliegen, die einen persönlichen Besuch im Rathaus erfordern, ist die Stadtverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten offen: Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr – und das Bürgerbüro zusätzlich am Dienstag bzw. Donnerstag von 13.30 bis 16 bzw. 17.30 Uhr. In dieser Zeit ist die Stadtverwaltung auch telefonisch erreichbar.

Ein persönlicher Besuch ist auch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Vereinbaren Sie bitte telefonisch oder per Mail einen Termin mit Ihrer zuständigen Stelle in der Stadtverwaltung. Bitte denken Sie daran, während Ihres Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte prüfen Sie, ob Sie Ihr Anliegen - anstatt persönlich - nicht auch bequem von zuhause aus zum Beispiel über das Bürgerservice-Portal auf www.mainburg.de oder schriftlich (gerne auch per Mail) erledigen bzw. beantragen können. Für Rückfragen steht Ihnen die zuständige Stelle in der Stadtverwaltung gerne zur Verfügung.