Politik und Verwaltung Die Stadtverwaltung in Neustadt an der Donau nimmt den Betrieb wieder auf

unter Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Bürgerinnen und Bürger wieder auf. Ab Montag, 11. Januar, sind die Büros im Rathaus wieder zu den gewohnten Zeiten besetzt und telefonisch und per Mail erreichbar.

Neustadt an der Donau. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich mit ihren Anliegen vorab telefonisch oder per Mail an die Stadtverwaltung zu wenden. In erforderlichen Fällen ist eine Terminvereinbarung möglich. Das Rathaus Neustadt an der Donau ist telefonisch unter der Nummer 09445/ 97170, per Mail an poststelle@neustadt-do.de und per Post erreichbar; die direkten Kontakte der jeweiligen Abteilungen finden sich auf der Website der Stadt.

Auch die Volkshochschule, die Stadtwerke und die Tourist-Information Bad Gögging bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen und stehen telefonisch und per Mail bzw. nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Der Wertstoffhof ist weiterhin Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr und Samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten sind auch auf der Website der Stadt Neustadt unter www.neustadt-donau.de zu finden.