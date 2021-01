Landkreis Kelheim Busse der VLK verkehren weiter im Ferienfahrplan

Foto: 123rf.com

In der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Kelheim verkehren die Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs auch ab der kommenden Woche im Ferienfahrplan, also wie an schulfreien Tagen. Diese Regelung gilt von Montag, 11. Januar, bis Sonntag, 31. Januar.