Nebel und Schnee Kein Durchblick? – richtiges Verhalten bei schlechter Sicht

Foto: 123rf.com

Im Jahr 2017 ereigneten sich laut statistischem Bundesamt 242 nebelbedingte Unfälle mit Personenschaden auf Deutschlands Straßen. Es verletzten sich 95 Personen schwer. Plötzlich auftretender Nebel oder ein Schneegestöber sind gerade in den Herbst und Wintermonaten keine Seltenheit. Was muss man also tun, um sich selbst und andere zu schützen?