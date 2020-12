Info aus dem Landratsamt Impfzentrum im Landkreis Kelheim entsteht unter Hochdruck

Foto: 123rf.com

Die Bayerische Staatsregierung hat sich in der Ministerratssitzung am 27. Oktober mit der Bayerischen Impfstrategie befasst und beschlossen, dass die Impfungen dezentral in den Landkreisen und kreisfreien Städten organisiert und durchgeführt werden sollen. Bayernweit sollen hierfür 92 Impfzentren, elf davon in Niederbayern entstehen.