Umgerüstet Neuer Betreiber der Abensberger E-Ladesäulen

Foto: Knott, Stadt Abensberg

Früher als gedacht wurden bereits am Donnerstag, 3. Dezember, in Abensberg die beiden E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (am E-Werk und auf dem Zötl-Parkplatz) von der bundesweit tätigen Betreiberfirma E-WALD umgerüstet. Damit ist ab sofort das kostenlose Stromtanken am alten E-Werk nicht mehr möglich.