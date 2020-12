Verkehr Seit dieser Woche freie Fahrt über neue B16-Brücke bei Etzenbach

Mehr als ein halbes Jahr wurde gearbeitet, seit dieser Woche ist die neue Brücke im Zuge der B16 über einen Wirtschaftsweg bei Etzenbach fertiggestellt. Das heißt für alle Verkehrsteilnehmer: Freie Fahrt auf dem neuen Bauwerk – die Behelfsumfahrung wird nicht mehr benötigt. Insgesamt hatte die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger rund 1,4 Millionen Euro in den Neubau investiert.

Biburg. Die Brücke aus dem Jahr 1968 hatte lange Zeit gute Dienste getan, doch am Ende war sie in die Jahre gekommen und wies zudem Schäden auf. Daher hatte das Staatliche Bauamt Landshut das alte Bauwerk abgebrochen und an gleicher Stelle durch ein neues ersetzt. Vor allem der verwendete sogenannte Spannstahl entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Beim Abbruch fielen rund 1.100 Tonnen Material an, was ungefähr 55 Lastwagen-Fuhren entspricht.

Für die Errichtung des neuen Bauwerks mit einer Stützweite von rund sieben Metern war danach in der Baugrube eine Schottertragschicht als tragfähige Arbeitsebene eingebaut worden. In weiteren Arbeitsschritten hatte das Staatliche Bauamt danach die Fundamente, die Widerlager und schließlich den Überbau betoniert. Zuletzt hatte die Brücke ihr Verkehrsschutzsystem (unter anderem Schutzplanken) und die Fahrbahn ihre Markierung erhalten.

Um den Verkehrsteilnehmer auf der B16 Sperrungen und Umleitungen zu ersparen, war der Verkehr auf einer eigens dafür errichteten Behelfsumfahrung unmittelbar an der Baustelle vorbeigeführt worden. Diese Behelfsumfahrung baut das Staatliche Bauamt in den kommenden Wochen bis Weihnachten noch zurück. Danach ist auch der Wirtschaftsweg unter der Brücke, der Frauenbergweg, wieder nutzbar. Bei diesen Restarbeiten kommt es noch einmal zu Einschränkungen: Die Fahrbahn ist halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr.

Die Arbeiten führte nach öffentlicher Ausschreibung die Firma Fahrner aus Mallersdorf aus.

Das Staatliche Bauamt bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis und ihre Geduld bei Beeinträchtigungen aufgrund der Baustelle.