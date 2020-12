Neuer Service Termine im Einwohnermeldeamt im Rathaus in Neustadt an der Donau einfach online vereinbaren

Termine im Einwohnermeldeamt im Rathaus in Neustadt an der Donau können Bürgerinnen und Bürger zukünftig einfach online vereinbaren. Dieser Service ist durch ein neues Terminmodul möglich, das auf der Website sowie über die Facebook-Seite der Stadt genutzt werden kann.

Neustadt an der Donau. Seit der Wiederöffnung nach dem Lockdown im Frühjahr hat das Neustädter Rathaus dauerhaft vormittags für den Publikumsverkehr geöffnet, am Nachmittag werden feste Termine vergeben. Durch das neue Terminmodul ist dies im Einwohnermeldeamt nun auch digital und einfach vom Smartphone, Tablet oder PC aus möglich. Im Einwohnermeldeamt wird ein großer Teil der alltäglichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bearbeitet – von der Ausstellung des Personalausweises über Fischereischeine bis zur Ummeldung bei Umzug. Aus den vielen Leistungen des Einwohnermeldeamtes können im neuen Terminmodul eine oder mehrere ausgewählt werden; die voraussichtliche Dauer der einzelnen Leistungen sowie eventuell anfallende Kosten werden direkt angezeigt. Wenn Unterlagen mitgebracht werden müssen, wird dies ebenfalls angegeben. Aus dem Kalender kann dann ein freier Termin ausgewählt werden, zur Vereinbarung müssen nur der Name, eine Mail-Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden.

Das Terminmodul erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern die Terminplanung; gleichzeitig können die Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt den Nachmittag effizient planen, sich auf die anstehenden Termine vorbereiten und für alle Besucherinnen und Besucher ausreichend Zeit nehmen. Auf der Website ist das Terminmodul direkt auf der Startseite sowie unter Rathaus-Terminvereinbarung zu finden; auf Facebook über den Button „Jetzt buchen“. Eine Ausweitung des Angebots auf weitere Ämter des Neustädter Rathauses ist bereits geplant.