Prüfung bestanden I-Marken-Zertifizierung der Tourist-Info Riedenburg

Die Tourist-Information Riedenburg wurde mit der i-Marke zertifiziert.

Riedenburg. „Die Kompetenz- und Aufgabenfelder von modernen Touristinformationen lassen sich heutzutage nicht auf einfache Service-Anfragen der Gäste reduzieren. Mit der Zeit haben sich viele Anforderungen in Bezug auf die Leistungen gesteigert, die Gäste erwarten beste Ausstattungs-, Informations- und Servicequalität. Der Deutsche Tourismusverband hat mit der i-Marke im Jahr 2006 ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt. Mit der Prüfung anhand der Mindestkriterien sowie weiterer 40 i-Marke-Kriterien wird die Angebots- und Leistungsqualität der Touristinformation ,mit der Brille des Gastes‘ anhand eines standardisierten, bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs unter die Lupe genommen“, so wirbt der Deutsche Tourismusverband mit der i-Marken-Zertifizierung.

Bereits zum zweiten Mal unterzog sich die Tourist-Information Riedenburg dem deutschlandweiten Prüfungsverfahren, zuvor dem bayerischen Zertifizierungssystem. Die i-Marke wird alle drei Jahre neu verliehen, vorausgesetzt man erfüllt die Mindestanforderungen. Folgende Punkte werden dabei geprüft: Erscheinungsbild außen, Erscheinungsbild innen/räumliche Ausstattung, Beratung/Service am Counter, Leistungsangebot/Informationsbereitstellung der Tourist-Information, Qualitätsbewusstsein der Tourist-Information. Insgesamt ist es den Teilnehmern also möglich 120 Punkte zu erzielen. Um das Prüfungsverfahren bestanden zu haben werden mindestens 80 Punkte vorausgesetzt.

Die Tourist-Info Riedenburg bestand die Prüfung mit einer Punktzahl von 110,5. Volle Punkte wurden in folgenden Bereichen erzielt: Beratung/Service am Counter und Qualitätsbewusstsein der Tourist-Info. „Diese beiden Punkte machen mich besonders stolz, denn das sind die Bereiche, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Deswegen kommen die Gäste zu uns und informieren sich nicht ausschließlich im Internet. Die Gäste sollen unser Büro mit einem Lächeln verlassen und uns weiterempfehlen. Das gelingt nur mit einer kompetenten Beratung und einem hohen Qualitätsbewusstsein“, so Tanja Roithmeier, Leitung der Tourist-Info.

Leichte Abzüge gab es am Haus. Durch die Bauweise und die Anforderungen des Denkmalschutzes ist es leider nicht möglich, alle Punkte, wie eine behindertengerechte Toilette im Haus, umzusetzen. Auch fehlen separate Verkaufsflächen, um Werbeartikel von Riedenburg zu verkaufen. Generell ist das Verkaufs-Angebot eher schlicht aufgebaut. Aber nicht grundlos: „Inmitten der Altstadt mit seinen Geschäften gelegen, will die Tourist-Info keine Konkurrenz sein. Vielmehr verweisen die Damen die Gäste gezielt in die Geschäfte, die allerhand Mitbringsel für die Gäste im Verkauf anbieten. Wir wollen, dass die Gäste in den Geschäften einkaufen. Dieser Aspekt ist uns wichtiger als die volle Punktzahl im Prüfungsverfahren“, so Thomas Zehetbauer, Erster Bürgermeister der Stadt Riedenburg.

Wer sich selbst über das Angebot der Tourist-Information informieren will, kann gerne den Damen einen Besuch abstatten. Aktuell befindet sich das Büro in den Winteröffnungszeiten und ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ab 15. April wieder Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonn- sowie Feiertags von 10 bis 13 Uhr.