Wegen Corona Nur mit Termin ins Bürgerbüro in Kelheim

Foto: 123rf.com

Wegen der derzeitigen Corona-Situation ist der Zutritt zum Bürgerbüro in Kelheim ab sofort nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Nur so können die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewährleisten, dass sich nicht zu viele Personen auf einmal im Eingangsbereich aufhalten und so für genügend Abstand sorgen.