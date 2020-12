Aktion der JU Abensberg Schmankerl der lokalen Gastronomie genießen und gewinnen!

Die Zeit des Lockdowns light wurde durch den Bund und Länder bis 20. Dezember verlängert. Die Junge Union Abensberg möchte die Abensberger Gastronomen in Form eines Gewinnspieles unterstützen.

Abensberg. Anderorts hat sich dies bereits bewährt – die Abensberger JUler haben dies noch optimiert! Im Zeitraum von 1. bis zum 20. Dezember können alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer Abensberger Gastronomie ihr Essen abholen, den Kassenbon per Mail an kassenbon@ju-abensberg.de senden. Unter Angabe der Kontaktdaten (Daten werden nur zum Zwecke des Gewinnspiels verwendet und an Dritte weitergegeben) kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Es gibt großartige Preise zu gewinnen! Binnen kurzer Zeit haben viele der Abensberger Firmen ihre Bereitschaft zum Sponsoring eines Preises zugesagt – insgesamt sind dies 30 Einzelpreise. Unter anderem gibt es eine Vielzahl an Gutscheinen, zwei FC-Bayern-Karten, Bier oder Bücher zu gewinnen.

Niklas Neumeyer, Vorsitzender der JU Abensberg, sagt: „Ich bin begeistert von der Bereitschaft und der Idee der Mitglieder im Ortsverband. Was ich besonders herausstellen möchte, ist der großartige Zusammenhalt der Abensberger Firmen mit den Gastronomen!“ Beworben wird diese Aktion auf den Seiten der JU Abensberg in Facebook und Instagram. Hier sind auch alle Lokale mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten zusammengefasst.