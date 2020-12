Ehrung für Werner Katschke Seit 45 Jahren im Einsatz für Verkehrssicherheit in Kelheim

Eigentlich wäre Werner Katschke schon im vergangenen April durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder in der Bayerischen Staatskanzlei in München mit dem Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet worden. Eigentlich – denn in Zeiten der Corona-Krise sind auch solche wichtigen Veranstaltung dem Gesundheitsschutz nachvollziehbarerweise nachgestellt und müssen verschoben werden.

Kelheim. Und so bekam Werner Katschke Ehrennadel und Urkunde für seinen jahrzehntelangen Einsatz für sichere Verkehrswege in und um Kelheim kurzerhand auf dem Postweg zugesandt.

In der Donaustadt Kelheim ist Katschke auch unter dem Spitznamen „Kreisel-Katschke“ bekannt. Schließlich setzte er sich beispielsweise in seiner ehrenamtlichen Funktion als Vorsitzender des 877 Mitglieder zählenden Kelheimer ACE-Kreisclubs mit viel Herzblut für den Bau eines Kreisverkehrs am Kelheimer Krankenhaus ein. Dabei hat Werner Katschke immer die Entschärfung von problematischen Verkehrsknotenpunkte im Blick. Auch nahm er ausnahmslos an allen bisherigen bundesweiten ACE-Clubaktionen teil, an denen sich Ehrenamtliche aus ganz Deutschland für sichere Verkehrswege stark machen.

Zuletzt war Katschke gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kelheimer Kreisvorstand mit Zählbogen, Klemmbrett und Stift in aktiver Rolle bei der Aktion „Goodbye Elterntaxi“ unterwegs. Hier checkten die Ehrenamtlichen vom ACE die Situation des Bring- und Holverkehrs an den Kelheimer Schulen. „Solche Aktionen sind mir besonders wichtig, weil sie das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit schärfen sollen. An den Schulen haben wir immer wieder Eltern beobachtet, die in der zweiten Reihe oder im Halteverbot parken. Zum Teil wurden die Kinder sogar zur Straßenseite hin rausgelassen. Da ist es natürlich besser, wenn die Schülerinnen und Schüler den Schulweg von Vornherein mit dem Bus, dem Rad oder zu Fuß bestreiten. Frische Luft und das Erlernen des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr sind allemal besser als das Elterntaxi“, stellt Katschke fest.

Neben seinem Engagement beim ACE bringt sich Werner Katschke in Kelheim außerdem bereits seit 50 Jahren beim SV Kelheimwinzer und in der Kolpingsfamilie ein. Zuletzt brachte ihm sein jahrzehntelanges Bemühen für gute Arbeitsbedingungen in der Region die Hans-Böckler-Medaille ein. Er ist bei Ver.di bisher der einzige Niederbayer mit dieser Auszeichnung.

Falk Hoffmann, Regionalbeauftragter des ACE für Südbayern, findet lobende Worte für das 73-jährige Kelheimer Urgestein: „Auf Werner ist immer Verlass. Schon Jahrzehnte lang! Vor Ort krempelt er sich die Ärmel hoch und packt mit an. Alles im Sinne der Verkehrssicherheit und damit für alle mobilen Menschen. Ein derart kontinuierliches Engagement ist heute eine echte Rarität. Werner Katschke ist in Kelheim und Umgebung bestens bekannt und wir sind besonders stolz darauf, ihn an Bord zu wissen. Die Auszeichnung des Bayerischen Ministerpräsidenten hat er sich redlich verdient. Wir gratulieren ihm als Kollegen sehr herzlich, wünschen ihm Gesundheit und weiterhin viele gute Ideen in seiner Arbeit für Kelheims Verkehrssicherheit.“

„Dieses Jahr hat uns Corona zwar einen Strich in die Rechnung gemacht. Wenn es die Lage ab 2021 zulässt, wollen wir uns dann als Kreisclub wieder für ein Plus an Verkehrssicherheit auf Kelheims Straßen und Wegen einsetzen“, macht Werner Katschke abschließend deutlich.

