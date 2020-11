Förderung Kultur-, Jugend- und Sportausschuss bewilligt Zuschüsse von rund 605.000 Euro

Zuschüsse in Höhe von insgesamt 605.214,96 Euro genehmigte der Kultur-, Jugend- und Sportausschuss des Bezirkstags von Niederbayern in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. November.