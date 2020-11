Preis wird zurückerstattet Rückgabe der Jahreskarten für Neustädter Hallenbad

Wie die Stadt Neustadt an der Donau mitteilt, können Jahreskarten bis zum 30. Dezember zurückgegeben werden.

Neustadt an der Donau. Weil das Hallenbad in Neustadt an der Donau aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und den damit einhergehenden Maßnahmen dieses Jahr nur wenige Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich war, können Jahreskarten für das Jahr 2020 bis spätestens 30. Dezember in der Stadtkasse im Rathaus zurückgegeben werden. Der Preis für die Jahreskarten wird vollständig zurückerstattet.