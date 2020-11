Landkreis Kelheim Telefonsprechstunde der Landtagsabgeordneten Petra Högl am 18. November

Foto: Berli Berlinski

Statt der monatlichen Bürgersprechstunde an wechselnden Orten im Landkreis Kelheim bietet die Kelheimer CSU-Landtagsabgeordnete Petra Högl in Corona-Zeiten regelmäßig Telefonsprechstunden an.