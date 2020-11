„Zukunftsweisend“ Grundsteinlegung am Beruflichen Schulzentrum Kelheim

Am Dienstag, 3. November, erfolgte die Grundsteinlegung zur Generalsanierung der Werkstätten und Neubau der Sporthalle am Beruflichen Schulzentrum Kelheim. Bereits 2016 wurde im Kreisausschuss die Grundsatzentscheidung zur Generalsanierung getroffen und im Mai dieses Jahres erfolgte der Spatenstich auf dem Gelände des Beruflichen Schulzentrums Kelheim für die ersten beiden Bauabschnitte. Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich auf 34,4 Millionen Euro.

Landkreis Kelheim. Am Standort Kelheim entstehen moderne Werkstätten, Fachräume, Elektrolabor sowie auch eine zeitgemäße Sporthalle für die gesamte Schulfamilie. Bei der Planung stand von Beginn an die Qualität im Vordergrund, damit die Schüler in einer angenehmen Atmosphäre praxisnah unterrichtet werden. Mit einem Elektrolabor und einem Werkstattraum werden die Schülerinnen und Schüler der elften Klassen der Fachoberschule ihr Praktikum weiterhin an der Schule ableisten können. Für die Schülerinnen und Schüler der Metallabteilung werden drei Kfz-Werkstätten, drei Bankräume, ein Sanitär-Heizungslabor, ein CNC-Raum, ein Schweißraum, ein SPS/Robotikraum, ein Pneumatikraum, Lager- und Vorbereitungsräume sowie Sanitärräume mit Umkleiden geschaffen. Die Werkstätten können als integrierte Fachräume genutzt werden.

Landrat Martin Neumeyer betonte: „Das Handwerk ist unglaublich wichtig für unsere Region. Ich freue mich, dass in Kelheim eine der modernsten Berufsschulen Bayerns entsteht. Das ist nicht nur wichtig für die Auszubildenden, sondern auch für die Lehrer. Es stärkt unseren Landkreis als hervorragenden Ausbildungsstandort.“ Schulleiter Johann Huber erklärt: „Die Baumaßnahme ist zukunftsweisend für die Region. Die Generalsanierung samt Neubau der Sporthalle ist ein wichtiger Schritt und stellt einen Meilenstein für unsere Schulfamilie dar.“