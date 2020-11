Novemberhilfe Bund unterstützt Unternehmen – „starkes Bekenntnis zu unserer Gastronomie und zur Kultur“

Der Deutsche Bundestag will Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die durch die neuerlichen Corona-Beschränkungen in diesem Monat ihre Tätigkeit einstellen und damit mit Umsatzausfällen rechnen müssen, entschädigen. Betroffene Unternehmen aus der Region Landshut und Kelheim können ab sofort Zuschüsse aus dem Fördertopf der sogenannten „Novemberhilfe“ in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro beantragen, teilte der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Oßner mit.