100.000 Euro Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen für den Landkreis Kelheim bleiben auch 2021 stabil

Foto: 123rf.com

„Der Freistaat bleibt auch in Zeiten von Corona ein starker und verlässlicher Partner unserer Kommunen. Er unterstützt den Landkreis Kelheim auch in diesem Jahr mit Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen in Höhe von 100.000 Euro“, sagt CSU-Landtagsabgeordnete Petra Högl. Das gab Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker am Donnerstag, 5. November, bekannt.